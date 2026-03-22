В США призвали к смене режима в стране: Трампа обвинили в росте цен и развязывании безрассудной войны

Политик, лидер демократического меньшинства Палаты представителей США Хаким Джеффрис подверг резкой критике методы работы американского лидера Дональда Трампа. Он назвал безрассудной войну с Ираном. Политик также обвинил президента США в росте цен на бензин и растрате бюджетных средств на военную операцию. Хаким Джеффрис в связи с этим призвал к смене режима в Америке. Об этом он написал в соцсети Х.
Демократ обвинил президента в кризисе «республиканских радикалов». Он считает, что из-за развязанной Дональдом Трампом войны с Ираном США стали менее безопасным государством.
«Нам необходима смена режима в Америке», — указал политик.
Между тем, Дональд Трамп публично выступил против идеи прекращения боевых действий в Иране. Он заявил о нежелании останавливать огонь.