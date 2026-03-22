В Комсомольске 12-летний ребенок пострадал в ДТП на перекрестке

В Комсомольске-на-Амуре произошло серьезное ДТП, в котором получил травмы 12-летний подросток. Авария случилась днем 21 марта на пересечении улиц Дикопольцева и Вокзальной. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
46-летний водитель кроссовера Haval M6, поворачивая налево на зеленый свет, не пропустил встречный Nissan AD. В результате сильного удара пострадал несовершеннолетний пассажир «китайца». К счастью, ребенок был пристегнут ремнем безопасности, что помогло избежать более тяжелых последствий. Подростку назначено амбулаторное лечение. Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости быть предельно внимательными при совершении маневров.
