В России появится вакцина от пневмококка

В России началась регистрация вакцины от пневмококка «Пневмикс 16».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Вакцина от пневмококка будет зарегистрирована в России 2026 году, стартовали ее клинические исследования с участием детей, сообщила РИА Новости глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

«В 2026 году ожидается регистрация 16-валентной вакцины для профилактики пневмококковых инфекций “Пневмикс 16”, производство которой полностью локализовано на территории Российской Федерации. Параллельно сейчас проводится клиническое исследование третьей фазы с участием детей от 2 до 17 лет, поскольку по правилам сначала все исследования должны быть проведены у взрослых — от 18 лет и старше», — сказала Скворцова.

Ранее глава агентства сообщала, что регистрация вакцины от менингококковой инфекции ожидается в 2026 году, а ее клинические исследования у детей начнутся в марте.