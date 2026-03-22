Трамп дал Ирану 48 часов на открытие Ормузского пролива, пригрозив ударами

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон нанесет удары по иранским электростанциям, если Ормузский пролив не будет полностью открыт для судоходства в течение 48 часов. Соответствующее заявление он опубликовал в субботу, 21 марта, в соцсети Truth Social.

— Если Иран не откроет полностью, без угроз, Ормузский пролив в течение 48 часов с этого самого момента времени, США нанесут удар и уничтожат их различные электростанции, начиная с самой крупной, — написал американский лидер.

Ранее в пресс-службе МИД ОАЭ сообщили, что 22 государства, включая США, Великобританию, Францию, Германию, Японию и Австралию, выразили готовность внести вклад в обеспечение безопасного прохода судов через Ормузский пролив.

20 марта в СМИ появилась информация о том, что администрация президента США рассматривает планы оккупации или блокады иранского острова Харк, чтобы оказать давление на Тегеран и заставить его разблокировать Ормузский пролив.

В тот же день Дональд Трамп назвал союзников страны по НАТО в Европе «бумажным тигром» за отказ участвовать в военной операции по разблокировке Ормузского пролива. Американский лидер отметил, что его удивила такая пассивность европейских лидеров в условиях растущих цен на нефть.

США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике.
