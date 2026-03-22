На Кубе произошел очередной тотальный блэкаут: электричества нет нигде

На Кубе в очередной раз произошло глобальное отключение электричества. Об этом информировала пресс-служба министерства энергетики страны.
«Произошло полное отключение национальной электроэнергетической системы. Протоколы по восстановлению уже разрабатываются», — сказано в релизе ведомства, опубликованном в социальной сети Х.
Напомним, на Кубе полностью отключалась национальная энергосистема 16 марта, впоследствии энергоснабжение было восстановлено.
Также сообщалось, что в начале марта масштабное отключение электроэнергии оставило без света миллионы жителей Гаваны и других регионов западной Кубы. Причиной стал сбой на одной из крупнейших теплоэлектростанций страны — ТЭС имени Антонио Гитераса.
При этом президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Вашингтон «очень скоро» заключит соглашение с Гаваной. Американский лидер заявил, что для него не имеет значения, будет ли Куба «освобождена» или «взята».