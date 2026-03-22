Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Кубе произошел очередной тотальный блэкаут: электричества нет нигде

Минэнерго Кубы сообщило об отключении всей энергосистемы страны.

Источник: Комсомольская правда

На Кубе в очередной раз произошло глобальное отключение электричества. Об этом информировала пресс-служба министерства энергетики страны.

«Произошло полное отключение национальной электроэнергетической системы. Протоколы по восстановлению уже разрабатываются», — сказано в релизе ведомства, опубликованном в социальной сети Х.

Напомним, на Кубе полностью отключалась национальная энергосистема 16 марта, впоследствии энергоснабжение было восстановлено.

Также сообщалось, что в начале марта масштабное отключение электроэнергии оставило без света миллионы жителей Гаваны и других регионов западной Кубы. Причиной стал сбой на одной из крупнейших теплоэлектростанций страны — ТЭС имени Антонио Гитераса.

При этом президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Вашингтон «очень скоро» заключит соглашение с Гаваной. Американский лидер заявил, что для него не имеет значения, будет ли Куба «освобождена» или «взята».

Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
Читать дальше