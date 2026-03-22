«Ветераны России» предложили создать реестр утраченных наград

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Общероссийское общественное движение «Ветераны России» предлагает МВД России совместно с Минобороны, Росгвардией и ветеранскими организациями создать единый реестр утраченных и похищенных государственных наград, сообщил РИА Новости председатель движения Ильдар Резяпов.
«Необходимо создание единой базы утраченных и похищенных наград. Мы предлагаем МВД России совместно с Минобороны, Росгвардией и ветеранскими организациями сформировать реестр наград, которые были утрачены или похищены, в том числе у наследников», — сказал Резяпов.
Кроме того, «Ветераны России» заявили о необходимости установления контроля за вывозом госнаград за границу.
«Необходимо на таможенном уровне ввести обязательное предъявление документов, подтверждающих право — удостоверение к награде, свидетельство о наследстве — для всех лиц, вывозящих государственные награды», — отметил председатель движения.
По его словам, нужно расширить перечень культурных ценностей, вывоз которых ограничен, а также усилить взаимодействие Федеральной таможенной службы с Министерством культуры РФ и правоохранительными органами.