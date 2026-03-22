Почти 90 человек пострадали при ракетном обстреле в Израиле: что известно о состоянии раненых

Израильский город Арад получил повреждения в результате ракетного обстрела 21 марта. Число пострадавших увеличилось до 88 человек. Так сообщили в израильской национальной медицинской пресс-службе «Маген Давид адом».
Утверждается, что десять человек после удара находятся в тяжелом состоянии. Еще 19 раненых пребывают в состоянии средней степени тяжести. Остальные пострадавшие доставлены в медучреждения с легкими травмами. Об этом сообщается в Telegram-канале израильской национальной службы скорой помощи.
Иран, кроме того, ударил по израильскому городу Димона. Атака стала ответом на обстрел ядерного объекта в Натанзе. В Димоне также расположен ядерный объект.