Врач объяснила, почему фрукты в марте могут быть невкусными

РИА Новости: фрукты в марте могут быть невкусными из-за длительного хранения.

Источник: © РИА Новости

КЕМЕРОВО, 22 мар — РИА Новости. Фрукты в марте могут быть невкусными, потому что теряют влагу от длительного хранения, рассказала РИА Новости клинический нутрициолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры фундаментальной и клинической медицины медицинского института Кемеровского госуниверситета Светлана Банных.

«Если фрукт был собран в августе/в сентябре, то он хранится в течение четырёх — пяти месяцев и, возможно, более, то теряет влагу, становится менее сочным, более рыхлым, ватным, менее ароматным и, естественно, менее полезным, поскольку часть витаминов в таком продукте уже давно разрушилась», — сказала Светлана Банных.

Врач отметила, что польза от таких фруктов минимальная, но все же есть, так как это природная клетчатка, пектины и минеральные вещества.