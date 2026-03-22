Эксперт Горбунова рассказала, как родители могут помочь детям перед ЕГЭ

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Родителям важно показывать детям безусловную любовь и напоминать, что результаты ЕГЭ не влияют на отношение к ним в семье. Об этом сообщила ТАСС эксперт Минпросвещения, педагог-психолог из Санкт-Петербурга, автор просветительского проекта «Классный родитель» Инга Горбунова.
«Напоминайте детям, что успех на ЕГЭ важен, но его результаты не являются определяющим фактором счастья и благополучия. Родителям важно показать безусловную любовь вне зависимости от результата», — сказала Горбунова.
Психолог рекомендовала родителям позаботиться о физическом состоянии ребенка: объяснить важность полноценного сна, чистой питьевой воды и правильного питания. Также полезно вместе визуализировать успешную сдачу экзамена — представить идеальный сценарий, когда ребенок возвращается домой счастливым.
Важно научить школьника безоценочному мышлению: сосредотачиваться на самих заданиях, а не гадать о результатах. Начинать лучше с простых вопросов, постепенно переходя к сложным. Во время экзамена при нервозности можно сделать паузу: закрыть глаза, глубоко вдохнуть и выдохнуть — это поможет вернуть концентрацию, заключила эксперт.