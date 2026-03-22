Минпросвещения обновило образовательный стандарт: старшеклассников ждут изменения

В России с 2027 года заработает новый образовательный стандарт. Изменения коснутся учеников старших классов. О них подробно рассказал руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко в диалоге с РИА Новости.
Эксперт пояснил, что учащиеся 10−11 классов смогут изучать все предметы на базовом уровне. В настоящий момент они должны сделать выбор с акцентом на конкретный профиль. При этом, даже с учетом нововведения, для желающих изучать предметы углубленно сохранят действующие профили. Например, будет возможность создать медицинские, судостроительные и другие классы.
«Второе существенное изменение — стандарт впервые четко регламентирует, какое оборудование должно быть в каждом предметном кабинете — от цифровых лабораторий по химии и физике до бинокулярных микроскопов и моделей ракет», — подытожил Максим Костенко.
Ранее премьер России Михаил Мишустин заявил, что у страны есть возможность ускоренного перехода от Болонской системы к новой. Он подчеркнул, что все права учащихся будут при этом строго соблюдаться.