Минпросвещения обновило образовательный стандарт: старшеклассников ждут изменения

Минпросвещения обновило стандарт обучения для 10−11 классов, внесены изменения.

Источник: Комсомольская правда

В России с 2027 года заработает новый образовательный стандарт. Изменения коснутся учеников старших классов. О них подробно рассказал руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко в диалоге с РИА Новости.

Эксперт пояснил, что учащиеся 10−11 классов смогут изучать все предметы на базовом уровне. В настоящий момент они должны сделать выбор с акцентом на конкретный профиль. При этом, даже с учетом нововведения, для желающих изучать предметы углубленно сохранят действующие профили. Например, будет возможность создать медицинские, судостроительные и другие классы.

«Второе существенное изменение — стандарт впервые четко регламентирует, какое оборудование должно быть в каждом предметном кабинете — от цифровых лабораторий по химии и физике до бинокулярных микроскопов и моделей ракет», — подытожил Максим Костенко.

Ранее премьер России Михаил Мишустин заявил, что у страны есть возможность ускоренного перехода от Болонской системы к новой. Он подчеркнул, что все права учащихся будут при этом строго соблюдаться.