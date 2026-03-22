Минпросвещения разработало новый стандарт обучения для старших классов

Главное нововведение касается профильного обучения. Теперь старшеклассники смогут не выбирать профильные предметы, а изучать все дисциплины на базовом уровне. При этом для тех, кто хочет углублённо заниматься определёнными науками, сохраняются все существующие профили. Кроме того, внутри них можно будет создавать специализированные классы — медицинские, инженерные, судостроительные, лингвистические и другие.
Второе важное изменение — впервые чётко прописаны требования к оснащению предметных кабинетов. В перечне оборудования — цифровые лаборатории по химии и физике, бинокулярные микроскопы, модели ракет и многое другое. Это, по словам Костенко, гарантирует практико-ориентированный характер обучения во всех школах страны.
Ранее в России предложили проверять соцсети учителей на сомнительный контент при приёме на работу. Педагог должен быть образцом для подражания, поэтому пикантные фото и провокационный материал на его странице недопустимы. При этом снимки с семейного отдыха не должны быть поводом для увольнения, в отличие от откровенной эротики или пропаганды, противоречащей традиционным ценностям. Эксперты предлагают разработать единый регламент, чтобы чётко прописать границы между профессиональным и личным.
