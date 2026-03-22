Минпросвещения разработало новый стандарт обучения для старших классов

Ранее в России предложили проверять соцсети учителей на сомнительный контент при приёме на работу. Педагог должен быть образцом для подражания, поэтому пикантные фото и провокационный материал на его странице недопустимы. При этом снимки с семейного отдыха не должны быть поводом для увольнения, в отличие от откровенной эротики или пропаганды, противоречащей традиционным ценностям. Эксперты предлагают разработать единый регламент, чтобы чётко прописать границы между профессиональным и личным.