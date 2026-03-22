В Хабаровском крае ветераны прокуратуры получили консультации по соцподдержке

В Амурске и Комсомольске-на-Амуре прошли теплые встречи с ветеранами и пенсионерами региональной прокуратуры. Старший помощник прокурора края по пенсионному обеспечению Наталья Шептухина лично пообщалась с бывшими сотрудниками ведомства. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
На встречах обсудили важные вопросы социальной защиты и правила предоставления медицинских услуг по программе дополнительного медстрахования. Ветеранам передали актуальные памятки и разъяснили порядок получения льгот.
Особое внимание уделили активистам ветеранского движения. В Амурске руководство городской прокуратуры чествовало Зинаиду Петровну Суменко и Галину Васильевну Кирееву. Такие встречи помогают сохранять связь поколений и оказывать реальную помощь тем, кто посвятил жизнь защите закона.
