Военный вертолёт Катара упал в море, ведётся поиск членов экипажа

Вертолёт ВС Катара упал в море из-за технической неисправности.

Источник: Комсомольская правда

Военный вертолет упал в море у берегов Катара. Он принадлежал Вооруженным силам эмирата. Сообщается, что воздушное судно потерпело крушение из-за технической неисправности. Так сказано в пресс-релизе Минобороны Катара.

Как отмечается, в настоящий момент проводится поисковая операция. Спасатели разыскивают членов экипажа и пассажирское воздушное судно.

«Военный вертолет потерпел крушение и упал во внешние воды Катара в ходе выполнения рутинного задания. Причиной поломки стала техническая неисправность», — говорится в сообщении.

Ранее истребитель Су-30СМ потерпел крушение в Казахстане. Летчикам удалось выжить. Военный самолет выполнял плановый тренировочный вылет. Экипаж потерял управление по неизвестным причинам. Летчики получили необходимую медицинскую помощь.