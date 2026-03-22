Военный вертолёт Катара упал в море, ведётся поиск членов экипажа

Военный вертолет упал в море у берегов Катара. Он принадлежал Вооруженным силам эмирата. Сообщается, что воздушное судно потерпело крушение из-за технической неисправности. Так сказано в пресс-релизе Минобороны Катара.
Как отмечается, в настоящий момент проводится поисковая операция. Спасатели разыскивают членов экипажа и пассажирское воздушное судно.
«Военный вертолет потерпел крушение и упал во внешние воды Катара в ходе выполнения рутинного задания. Причиной поломки стала техническая неисправность», — говорится в сообщении.
Ранее истребитель Су-30СМ потерпел крушение в Казахстане. Летчикам удалось выжить. Военный самолет выполнял плановый тренировочный вылет. Экипаж потерял управление по неизвестным причинам. Летчики получили необходимую медицинскую помощь.