Роскачество дало советы по выбору докторской колбасы

По словам эксперта, хорошая докторская колбаса должна быть упругой, без пустот, с цветом от розового до светло-розового, без пятен и комочков. В ней не должно быть куриного мяса, соевого или пшеничного белка и крахмала. Кроме того, стоит избегать добавок Е120, Е252 и Е536.