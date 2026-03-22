Названа отрасль, где в РФ зарплаты за год стали больше на 100 тысяч рублей

В течение 2025 года сильнее всего увеличились зарплаты издателей программного обеспечения. В этой отрасли в РФ заработки выросли почти на 100 тысяч рублей.
В 2025 году средний заработок представителей этой отрасли составил 196,8 тысячи рублей, а в 2024 был — всего 99 тысяч, информирует РИА Новости со ссылкой на статистические данные.
В топе роста также зарплаты производителей табачных изделий — они увеличились на 46,6 тысячи рублей и составили в среднем 207,9 тысячи в месяц. Также высокий рост показали доходы тех, кто работает на производстве информационных носителей. Они увеличились за год на 45 тысяч рублей, в среднем в 2025 году представители этой отрасли зарабатывали 284 тысячи рублей.
Напомним, средняя начисленная зарплата в России перевалила за 100 тысяч рублей. 100360 рублей — именно столько она составила в среднем по 2025 году, по предварительным данным Росстата.
Также сообщалось, что в декабре 2025 года самые высокие средние зарплаты в РФ получали специалисты по управлению фондами — около 897 тыс. рублей.
Кроме того, стало известно, что зарплаты самых богатых и самых бедных работников в России отличаются в 12 раз.