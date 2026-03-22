Ученый рассказал, чем можно кормить птиц

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Птиц можно кормить специальными смесями, крупами и семечками, сообщил РИА Новости доктор биологических наук, профессор, заведующий кафедрой зоологии позвоночных МГУ имени Ломоносова Леонид Корзун.
«Можно (птиц — ред.) кормить и, конечно, нужно кормить. Смеси продаются, которые можно насыпать. Можно и различными крупами, можно семечками, можно вывешивать и сало для синичек», — рассказал Корзун.
Ранее ученый секретарь ИПЭЭ РАН, доктор биологических наук Наталья Феоктистова сообщила РИА Новости, что воробьи в городской среде питаются рядом с точками быстрого питания, что отрицательно сказывается на их здоровье и приводит к ожирению.