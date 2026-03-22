Почему духи хакасских гор не пускают случайных гостей

«Там показан нелёгкий земной путь героя, его гибель от руки врага, притаившегося в засаде, и потусторонний мир, куда он попадает после смерти, — рассказывает Андрей Вайгандт, останавливаясь у каменной плиты. — Но самый загадочный рисунок — Белая Лошадь. Учёные предполагают, что ему около 16 тыс. лет, ещё ледниковая эпоха. Для людей того времени беременная белая лошадь была символом обновлённого времени, начала нового года. Фигура направлена на север, и по восходу солнца относительно её изображения жрецы отслеживали, когда день начинает прибавляться. На Первом Сундуке сохранились знаки лунного календаря по Зодиаку — например, положение Луны в созвездии Овна изображено точно так же, как в древнегреческой астрологии».