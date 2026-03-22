Число пострадавших при ударе Ирана по израильскому Араду выросло до 88

Количество раненых в результате ракетного удара Ирана по городу Арад на юге Израиля увеличилось до 88 человек. Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на службу скорой помощи.

— По меньшей мере 88 человек получили ранения, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 64 пострадавших. Семеро раненых находятся в тяжелом состоянии, 15 — в состоянии средней тяжести, еще 43 человека получили легкие травмы.

21 марта Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что Иран начал 71-ю волну ударов по территории Израиля и американским объектам на Ближнем Востоке.

Ранее КСИР сообщил, что Иран впервые задействовала против Израиля ракетный комплекс последнего поколения под названием Nasrallah. Комплекс представляет собой высокотехнологичную систему управляемого вооружения, ключевой особенностью которой является функция так называемого предопределения целей.

17 марта стало известно, что иранская сторона ранее впервые использовала управляемую ракету «Хадж Касем». Цели ракеты располагались в нескольких городах Израиля, в том числе в Тель-Авиве, Западном Иерусалиме и Бейт-Шемеше.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше