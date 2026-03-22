Число пострадавших при ударе Ирана по израильскому Араду выросло до 88

— По меньшей мере 88 человек получили ранения, — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о 64 пострадавших. Семеро раненых находятся в тяжелом состоянии, 15 — в состоянии средней тяжести, еще 43 человека получили легкие травмы.
21 марта Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что Иран начал 71-ю волну ударов по территории Израиля и американским объектам на Ближнем Востоке.
Ранее КСИР сообщил, что Иран впервые задействовала против Израиля ракетный комплекс последнего поколения под названием Nasrallah. Комплекс представляет собой высокотехнологичную систему управляемого вооружения, ключевой особенностью которой является функция так называемого предопределения целей.
17 марта стало известно, что иранская сторона ранее впервые использовала управляемую ракету «Хадж Касем». Цели ракеты располагались в нескольких городах Израиля, в том числе в Тель-Авиве, Западном Иерусалиме и Бейт-Шемеше.