МИД Турции направил Ирану предупреждение: арабские страны примут решительные меры

Турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан посетил страны Персидского залива. Он провел переговоры с коллегами из арабских государств. Министр сообщил, что страны Персидского залива направили Ирану «последнее предупреждение» в связи с ударами Тегерана по их территориям. Так Хакан Фидан сказал в эфире телеканала TRT Haber.
«Арабские страны Персидского залива говорят, что в случае продолжения нынешней ситуации с ударами они будут вынуждены принять меры в качестве ответа. На последней встрече они выступили с последним предупреждением по этому вопросу», — заключил Хакан Фидан.
Американский лидер Дональд Трамп также выступил с угрозами к Тегерану. Он призвал сделать Ормузский пролив доступными для судоходства. Дональд Трамп подчеркнул, что США в ином случае уничтожат электростанции Ирана.