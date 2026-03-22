МИД Турции направил Ирану предупреждение: арабские страны примут решительные меры

Турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан посетил страны Персидского залива. Он провел переговоры с коллегами из арабских государств. Министр сообщил, что страны Персидского залива направили Ирану «последнее предупреждение» в связи с ударами Тегерана по их территориям. Так Хакан Фидан сказал в эфире телеканала TRT Haber.