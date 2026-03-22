Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД Турции направил Ирану предупреждение: арабские страны примут решительные меры

Министр Фидан: арабские страны направили Ирану последнее предупреждение.

Источник: Комсомольская правда

Турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан посетил страны Персидского залива. Он провел переговоры с коллегами из арабских государств. Министр сообщил, что страны Персидского залива направили Ирану «последнее предупреждение» в связи с ударами Тегерана по их территориям. Так Хакан Фидан сказал в эфире телеканала TRT Haber.

Глава МИД Турции подчеркнул, что арабские страны все еще находятся под интенсивным огнем. При этом государства «не имеют отношения» к конфликту США и Израиля с Ираном, добавил он.

«Арабские страны Персидского залива говорят, что в случае продолжения нынешней ситуации с ударами они будут вынуждены принять меры в качестве ответа. На последней встрече они выступили с последним предупреждением по этому вопросу», — заключил Хакан Фидан.

Американский лидер Дональд Трамп также выступил с угрозами к Тегерану. Он призвал сделать Ормузский пролив доступными для судоходства. Дональд Трамп подчеркнул, что США в ином случае уничтожат электростанции Ирана.

Биография Хакана Фидана
Хакан Фидан — турецкий государственный деятель и дипломат, занимающий пост министра иностранных дел Турции. Ранее он более десяти лет возглавлял Национальную разведывательную организацию Турции (MIT) и был одним из самых влиятельных представителей силового блока страны. Подробности биографии политики — в нашем материале.
