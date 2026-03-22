Тайна Сундуков. Почему духи хакасских гор не пускают случайных гостей

В степни Хакасии вдоль реки Белый Июс ухоядт в небо пять скалистых останцев. Местные называют их Сундуками — за характерную кубическую форму самой северной горы, увенчанной красной скалой. Учёные спорят, была ли это древняя обсерватория или культовый комплекс.
Экскурсовод и путешественник Андрей Вайгандт, много лет живущий в этих местах, рассказал корреспонденту krsk.aif.ru, почему духи до сих пор путают дорогу незваным гостям, как жрецы каменного века разговаривали с богами и зачем привязывать ленточку к жертвенному дереву.
Мировая гора.
История Сундуков, по словам Андрея Вайгандта, началась задолго до появления в этих краях первых людей. Сами горы стоят здесь миллионы лет, но люди каменного века разглядели в них нечто большее, чем просто скалы. Особенно это заметно на Первом Сундуке — самом красивом и значимом во всей гряде. Именно с ним связаны главные открытия и самые удивительные находки. На хакасском языке его именуют Хызыл Хая — «Красная скала».
«Ещё в советское время, когда распахивали поля, трактор случайно вскрыл могилу шамана, — рассказывает Вайгандт. — Тогда нашли камень, на котором были изображены созвездия, причём такие, которые видны только в другом полушарии, и некоторые звёзды, которые без телескопа не разглядеть. Откуда жрецы бронзового века знали о них — до сих пор загадка».
Впоследствии этой находкой заинтересовался академик Виталий Ларичев, посвятивший изучению Сундуков почти полвека. Проанализировав расположение гор и найденные артефакты, он пришёл к выводу: Первый Сундук — это та самая «мировая гора», о которой знают мифологии разных народов. По преданию, на Северном полюсе существует некая изначальная земля, где жили боги и откуда вышли первые люди. У каждого народа был свой образ такой горы. Для этого региона Хакасии, считает Ларичев, Первый Сундук и стал той самой мировой горой.
«Представьте себе астрологическое святилище, жреческий храм и древнейшую обсерваторию в одном месте, — объясняет экскурсовод, когда ведёт группы на вершину. — Здесь наблюдали за Солнцем, Луной, звёздами. По точкам на местности составляли календари. Причём настолько точные, что ими можно было пользоваться тысячелетиями. Это не просто горы, а, возможно, и гигантский прибор для наблюдения за небом».
Сама форма Первого Сундука, добавляет Вайгандт, символична. У горы одна вершина и три каньона, которые в точности копируют формы мужского и женского начала. Первый каньон посвящён женскому плодородию, второй — мужскому, третий — рождению новой жизни. Для древних это было отражением космического порядка и единства земли и неба.
Белая лошадь и голоса предков.
Каждая из пяти скал-Сундуков, как выяснили исследователи, имела особое назначение. Второй Сундук, по словам Вайгандта, посвящён стихии огня, Третий — космической мудрости. Но самые впечатляющие открытия ждут путешественников на Четвёртом. На его отвесных скалах древние художники выбили целые повествовательные полотна. Петроглифам, как поясняет экскурсовод, более 2 тыс. лет, и это настоящий героический эпос в картинках.
«Там показан нелёгкий земной путь героя, его гибель от руки врага, притаившегося в засаде, и потусторонний мир, куда он попадает после смерти, — рассказывает Андрей Вайгандт, останавливаясь у каменной плиты. — Но самый загадочный рисунок — Белая Лошадь. Учёные предполагают, что ему около 16 тыс. лет, ещё ледниковая эпоха. Для людей того времени беременная белая лошадь была символом обновлённого времени, начала нового года. Фигура направлена на север, и по восходу солнца относительно её изображения жрецы отслеживали, когда день начинает прибавляться. На Первом Сундуке сохранились знаки лунного календаря по Зодиаку — например, положение Луны в созвездии Овна изображено точно так же, как в древнегреческой астрологии».
Между Первым и Вторым Сундуками расположилось озеро Жриц — место водного посвящения, где, по преданиям, проходили особые обряды очищения. А Пятый, самый южный, окружён древними могильниками и оросительным каналом. Как поясняет экскурсовод, уже в I тыс. до н. э. Хакасско-Минусинская котловина была центром орошаемого земледелия. А канал — одно из немногих сохранившихся свидетельств той эпохи. На скалах Пятого Сундука можно увидеть сцены перехода в мир предков, перерождения души и ученичества — словно древние оставили здесь наставления будущим поколениям.
Впрочем, археологическими находками уникальность Сундуков не исчерпывается. Одна из самых удивительных особенностей места — необыкновенная акустика. Вайгандт объясняет: «Если человек негромко говорит, стоя на вершине склона, люди внизу, за 200−300 м, слышат его прекрасно. Гора, напоминающая подкову, создаёт коридор, по которому звук идёт, не теряя громкости и разборчивости. Добавьте к этому потоки воздуха сверху вниз. Древние жрецы этим пользовались — представьте, как убедительно звучали голоса богов, спускающиеся с небес».
Ленточки на удачу.
Самая стойкая легенда горной гряды — о духах, которые пускают сюда далеко не всех. Андрей Вайгандт эту версию подтверждает: те, кто бывал здесь не раз, рассказывают, что иногда дорогу вдруг начинают путать, а то и гроза с сильным ветром налетает внезапно, словно земля не желает пускать чужаков.
«Хакасские духи — существа серьёзные, — улыбается экскурсовод. — Есть обычай: если добрался до Сундуков, надо привязать полоску ткани к местному столбу. Считается, что поход будет особенно удачным после такого ритуала. Это знак уважения духам. А ещё так загадывают желания. Многие гости считают, что их желания сбылись после визита к древностям».
В эзотерике Сундуки называют Храмом Солнца и местом силы планетарного значения. Андрей Вайгандт признаёт: концентрация древних рисунков, могильников и ритуальных сооружений здесь аномально высока. Они имеют подоплёку — посвящены постижению высшего мира, космоса, связи с предками.
«Некоторые гости видят в Сундуках следы палеоконтакта, говорят об ангельских энергиях и даже о связи с Лемурией или Атлантидой, — рассказывает он. — Есть версии, что возраст духовной силы этого места — более 3 млн лет. Я лично к таким гипотезам отношусь осторожно, но не могу отрицать: люди здесь действительно испытывают необычные переживания. И когда рассказываешь про Белую Лошадь и жрецов, туристы затихают. Место само говорит. А наша задача — это услышать».
Сундуки давно стали точкой притяжения для путешественников. Хакасия с её археологией, озёрами, степями и легендами занимает особое место на карте. По словам Вайгандта, за последние годы поток гостей заметно увеличился.
«Люди увидели практически рядом с большими сибирскими городами, где они живут, настоящее, живое, древнее, — говорит экскурсовод. — Сундуки дают ощущение причастности к чему-то большему. Главное — не навредить, сохранить ту самую энергию, за которой сюда и едут».
Как добраться на Сундуки?
Из Красноярска путь можно проложить через Абакан, столицу Хакасии. Добраться до города можно по отличной асфальтовой трассе на машине или автобусе за несколько часов. Расстояние — около 400 км. Или просто отправиться в путь на ночном фирменном поезде. Поездка займёт примерно 10 часов. А вот от Абакана до горной гряды — только на автомобиле, ещё 200 км по дороге. Часть пути пройдёт по гравийке.