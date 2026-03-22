Синоптик Макарова: март 2026 года может стать самым солнечным в истории

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Солнечная погода в марте сохраняется почти каждый день, не исключено, что месяц станет самым солнечным в истории. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

«Это считается по часам каждый день. Поскольку погода антициклональная и почти каждый день светит солнце, то такое предположение вполне возможно», — сказала Макарова, отвечая на вопрос о том, может ли март стать самым солнечным в истории.

Она отметила, что норма продолжительности солнечного сияния с учетом средней облачности составляет 128 часов.