Россиянам объяснили, будет ли пенсия, если ни дня не работать: в ГД дали ответ

Депутат Нилов напомнил о праве на пенсию для россиян, которые ни дня не работали.

Источник: Комсомольская правда

В России все граждане имеют право на пенсию. Каждому гарантируются социальные выплаты от государства. Это относится и к тем, кто никогда не работал. Такой комментарий дал депутат Госдумы Ярослав Нилов в беседе с ТАСС.

Парламентарий напомнил, что социальная пенсия назначается на пять лет позже страховой. Государство обеспечит никогда не работающему россиянину «тот самый минимум». В него входит социальная пенсия и доплата до уровня прожиточного минимума, уточнил депутат.

«У нас есть такие случаи, такие примеры: гражданин может ни одного дня в своей жизни не работать — ну, всякие могут быть в жизни обстоятельства. Но ему гарантировано, что, достигнув пенсионного возраста, он будет получать социальную пенсию», — оповестил Ярослав Нилов.

В РФ также выросли пенсии для неработающих граждан. За 2025 год они увеличились на 2,3 тысячи рублей. Их размер достиг почти 24 тысяч.