Какой церковный праздник отмечают 22 марта

Сегодня, 22 марта, в православной церкви вспоминают о преподобном Иоанне Лествичнике (649), известном, как автор духовного творения, называемого «Лествицей», поэтому преподобный и получил прозвание Лествичника. Кто такой преподобный Иоанн Лествичник По преданию, преподобный Иоанн Лествичник родился около 570 года в благочестивой семье Ксенофонта и Марии. В 16 лет Иоанн пришёл в Синайский монастырь. Через 4 года он принял монашеский постриг и 19 лет был учеником старца Мартирия. Один из великих старцев, Иоанн Савваит, по наитию предсказал, что юноша станет игуменом Синайского монастыря. Авва Стратигий предсказал, что Иоанн станет великим духовным светочем. Отшельничество и игуменство После смерти своего духовного отца, преподобный посвятил себя отшельнической жизни. 40 лет он провел в уединении, молитве и трудах. Обладая проницательным умом и глубоким духовным опытом, он с любовью наставлял всех, кто к нему приходил, ведя их ко спасению. Слава о его святости разнеслась далеко, и к нему постоянно шли люди всех сословий за советом и наставлением. В 75 лет он был призван к управлению Синайской обителью и стал её игуменом. Он управлял монастырём четыре года, после чего вернулся к уединённой жизни. Скончался преподобный Иоанн Лествичник около 649 года. «Лествица» По просьбе игумена Раифского монастыря преподобный Иоанн написал «Лествицу». В этой книге описано 30 «ступеней» духовного восхождения к совершенству. Главная мысль произведения заключается в том, что спасение души достигается не мгновенно, а через постепенное самоотвержение и усиленные подвиги. Что еще отмечают в православии 22 марта 22 марта православная церковь вспоминает о подвиге 40 севастийских мучеников. Кроме того, в этот день почитается память мученика Урпасиана (ок. 295), святого Кесария, брата святителя Григория Богослова (ок. 369), праведного Тарасия, священномучеников Михаила, Алексия, Димитрия, Сергия, Сергия пресвитеров и Николая диакона, преподобномученика Иоасафа и преподобномучениц Наталии и Александры (1938). 22 марта — день Албазинской иконы Божией Матери «Слово плоть бысть». 22 марта 2026 года, воскресенье, замыкает четвертую неделю Великого поста. В этот день постящимся допускаются послабления — разрешено употреблять блюда с растительным маслом.