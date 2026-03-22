Притворяются адвокатами, предлагают дополнительные выплаты: стало известно, что делают аферисты с пожилыми перед индексацией пенсий

Пожилым россиянам нужно быть особенно бдительными, так как в преддверии апрельской индексации социальных пенсий мошенники активизируют схемы, направленные на людей пенсионного возраста.
«В преддверии апрельской индексации социальных пенсий, которая запланирована на уровне 6,8%, мы фиксируем значительную активизацию мошеннических схем, нацеленных на пожилых граждан», — цитирует РИА Новости эксперта платформы «Мошеловка» Народного фронта Галактиона Кучаву.
Аферисты могут сообщать о наличии у пенсионера якобы неучтённого трудового стажа и обещать компенсацию за прошлые годы либо под видом юристов навязывать пожилым платные услуги оформления перерасчёта пенсии, информировал эксперт. Также Кучава отметил, что платформой для атаки на пенсионеров мошенники всё чаще выбирают мессенджеры.
