Хабаровчанин вынес из магазина 13 бутылок вермута и распродал прохожим

В Хабаровске полицейские задержали 46-летнего жителя Индустриального района за кражу 13 бутылок вермута из супермаркета на улице Ворошилова. Об этом сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.
Мужчина заходил в магазин как обычный покупатель, выбирал вермут в отделе алкоголя, прятал бутылки под одежду или в сумку и уходил. Так он действовал неоднократно, причинив сети ущерб около 18 тысяч рублей.
Похищенное спиртное злоумышленник продавал случайным людям на остановках и выручил примерно 6 тысяч рублей. Ранее этот же горожанин уже привлекался к уголовной ответственности за кражи — так, в марте 2024 года он украл и продал аккордеон у племянника-студента.
Во время обыска по месту жительства полицейские изъяли смартфон подозреваемого в счёт погашения ущерба магазину. Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража», которая предусматривает до двух лет лишения свободы.
В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полиция проверяет, были ли у него другие эпизоды краж в магазинах района.