Еврейская автономия вводит режим повышенной готовности из-за лесных пожаров

Как отметил главный инспектор по пожарному надзору области Александр Сидякин, ежегодно автономия сталкивается с серьезной угрозой ландшафтных пожаров. Опыт прошлых лет показывает, что недостаток профилактики ведет к ущербу природе и риску для жизни людей. На следующей неделе в регионе пройдут масштабные проверки готовности техники и личного состава к борьбе со стихией. Ситуация находится на личном контроле губернатора Марии Костюк.