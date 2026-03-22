Еврейская автономия вводит режим повышенной готовности из-за лесных пожаров

В Еврейской автономной области готовятся к началу весеннего пожароопасного сезона 2026 года. На заседании профильной комиссии под руководством зампреда правительства региона Сергея Бычкова было принято решение рекомендовать введение режима повышенной готовности. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Как отметил главный инспектор по пожарному надзору области Александр Сидякин, ежегодно автономия сталкивается с серьезной угрозой ландшафтных пожаров. Опыт прошлых лет показывает, что недостаток профилактики ведет к ущербу природе и риску для жизни людей. На следующей неделе в регионе пройдут масштабные проверки готовности техники и личного состава к борьбе со стихией. Ситуация находится на личном контроле губернатора Марии Костюк.
