Диетолог Поляков раскрыл, как поднять уровень энергии весной

Пониженный уровень энергии в весенний период может быть связан не с питанием, а с депрессивным состоянием, предупредил в беседе с aif.ru врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.
Специалист отметил, что весной важно не только полноценно и сбалансированно питаться, но и подпитывать свой организм поливитаминными комплексами. Такая комплексная работа улучшит самочувствие. Но апатичное состояние весной может быть признаком более серьезных проблем.
«Сниженная в весенний период энергия может быть связана с психоэмоциональными факторами, то есть с депрессивными и преддепрессивными состояниями. Не все зависит от витаминов и минералов. Кроме того, весна — период различных инфекционных заболеваний, период начала аллергических реакций. Поэтому для повышения общей работоспособности необходимо выявить первопричину, понять, почему состояние не совсем комфортное», — пояснил диетолог.
Поляков добавил, что в весенний период не стоит фокусироваться на употреблении определенных овощей и фруктов, важно сбалансированно питаться, дробить питание, соблюдать питьевой режим, режим сна и отдыха.
