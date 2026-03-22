Март 2026 года продолжает радовать россиян погодой: он претендует на статус самого солнечного в истории

Март в 2026 году особенно радует россиян солнцем. Хорошая погода стоит практически каждый день. В связи с этим текущий март может стать самым солнечным в истории. На это указала ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова в интервью ТАСС.
Синоптик сообщила, что норма продолжительности солнечного сияния составляет 128 часов. Она уточнила, что расчеты ведутся ежедневно для дальнейшего анализа.
«Поскольку погода антициклональная и почти каждый день светит солнце, то такое предположение [о самом солнечном марте в истории] вполне возможно», — прокомментировала Марина Макарова.
Синоптик Александр Колесов сделал прогноз на выходные в Петербурге. Город радует жителей и гостей очень хорошей погодой, отметил он. На выходных будет солнечно и тепло.