Экономист рассказала, как россиянам в 2026 году получить «налоговый кешбэк»

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Родители с двумя и более несовершеннолетними детьми в 2026 году могут вернуть 7% из НДФЛ: с 1 июня до 1 октября нужно лично подать заявление в территориальное отделение СФР, МФЦ или через Единый портал госуслуг, рассказала РИА Новости кандидат экономических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Голубцова.