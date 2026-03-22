Китайская стримерша умерла в прямом эфире на глазах у тысяч зрителей

В Китае во время прямого эфира скончалась стримерша Ван Ефэй, известная под псевдонимом Сестра Ван Чжа. Трансляцию, на которой женщина продавала одежду, смотрели тысячи зрителей. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщило People.
Спустя полчаса после начала эфира у нее сильно заболела голова. Она пожаловалась на это зрителям и попросила сотрудников магазина вызвать скорую, предупредив, что скоро потеряет сознание. Через несколько секунд это произошло.
Прибывшие медики госпитализировали стримершу, но спасти ее не удалось. По данным издания, у женщины диагностировали кровоизлияние в ствол мозга — одну из наиболее тяжелых форм инсульта. Она уделяла работе и трансляциям около 11 часов в день и плохо спала. У Ефэй осталась четырехлетняя дочь, говорится в сообщении.
В августе прошлого года у сербского министра госинвестиций Дарко Глишича случился инсульт во время прямого эфира на местном телеканале Pink. Инцидент произошел 5 августа во время программы. Министру неожиданно стало плохо — он не мог выговорить слова, часть лица скривилась и онемела.