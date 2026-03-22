Матвийчук: после схода снега начнется мощное наступление на Харьков

Российские подразделения постепенно перерезают логистику ВСУ в районе Купянска, следующей целью станет Харьков, сообщил в беседе с aif.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
Напомним, ряд околовоенных Telegram-каналов сообщил, что российские подразделения выбили украинских боевиков из ряда опорников и лесополос в районе села Петропавловка под Купянском. Там же они заняли достаточно крупный «карман».
Матвийчук отметил, что наступление ВС РФ в направлении Харькова, вероятно, усилится уже после схода снега.
«Российские подразделения в течение последних двух суток очень хорошо продвинулись и заняли несколько опорных пунктов. Сейчас занят “карман” в районе села Петропавловка. Мы выходим на логистику, собственно говоря, самого Харькова, перерезаем те дороги, с которых ВСУ получают подмогу. Сейчас у нас большие успехи на этом направлении, я думаю, сейчас сойдет снег, уйдет грязь и мы начнем мощное наступление на Харьков», — пояснил военный эксперт.
Ранее стало известно, что продвигающиеся в районе Купянска российские подразделения заняли большую часть села Куриловка.
По информации источников, под контроль российских войск, в частности, перешла восточная часть Куриловки. Бои в районе села продолжаются.