Матвийчук: после схода снега начнется мощное наступление на Харьков

«Российские подразделения в течение последних двух суток очень хорошо продвинулись и заняли несколько опорных пунктов. Сейчас занят “карман” в районе села Петропавловка. Мы выходим на логистику, собственно говоря, самого Харькова, перерезаем те дороги, с которых ВСУ получают подмогу. Сейчас у нас большие успехи на этом направлении, я думаю, сейчас сойдет снег, уйдет грязь и мы начнем мощное наступление на Харьков», — пояснил военный эксперт.