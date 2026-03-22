Минцифры: «Белый список» используется только при ограничении мобильного интернета

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Минцифры РФ опровергло распространившуюся в СМИ информацию о том, что провайдеры фиксированного интернета готовятся вводить ограничения на своих сетях и оставлять сервисы только из «белого списка».
Как отмечает пресс-служба ведомства, при угрозах безопасности со стороны вражеских БПЛА в рядах регионов России «точечно отключается исключительно мобильный интернет». Такие меры снижают точность наведения беспилотников и помогают противостоять атакам.
Чтобы самые необходимые и популярные сервисы оставались доступны, во время отключения мобильного интернета продолжает работать «белый список» платформ и сайтов. Перечень составляется по согласованию с органами, отвечающими за безопасность.
При этом отключения по причинам безопасности не затрагивают домашний интернет, так как проводные технологии не используются для атак БПЛА.