Россиянам рассказали, к чему может привести составление резюме с помощью ИИ

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Полностью полагаться на искусственный интеллект при составлении резюме не стоит, так как нейросеть может указать вымышленные факты, в результате чего на собеседовании может сложиться неловкая ситуация. Об этом сообщила ТАСС директор по академическому и карьерному развитию Президентской академии Анна Хрипченко.
«Полностью полагаться на него не стоит. Тексты, созданные ИИ, часто выглядят шаблонно и лишены индивидуальности, а иногда могут содержать неточные или даже вымышленные факты. Это может привести к неловким ситуациям на собеседовании», — сказала Хрипченко.
Эксперт отметила, что искусственный интеллект должен быть вспомогательным инструментом. Благодаря его помощи можно выстроить структуру резюме и подобрать синонимы к словам.