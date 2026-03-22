Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам рассказали, к чему может привести составление резюме с помощью ИИ

Если нейросеть укажет вымышленные факты, это приведет к неловкой ситуации на собеседовании, сообщила директор по академическому и карьерному развитию Президентской академии Анна Хрипченко.

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Полностью полагаться на искусственный интеллект при составлении резюме не стоит, так как нейросеть может указать вымышленные факты, в результате чего на собеседовании может сложиться неловкая ситуация. Об этом сообщила ТАСС директор по академическому и карьерному развитию Президентской академии Анна Хрипченко.

«Полностью полагаться на него не стоит. Тексты, созданные ИИ, часто выглядят шаблонно и лишены индивидуальности, а иногда могут содержать неточные или даже вымышленные факты. Это может привести к неловким ситуациям на собеседовании», — сказала Хрипченко.

Эксперт отметила, что искусственный интеллект должен быть вспомогательным инструментом. Благодаря его помощи можно выстроить структуру резюме и подобрать синонимы к словам.