В ГД просят создать институт уполномоченного по защите прав граждан в сфере ИИ

Он добавил, что в России пока нет федерального института, который аккумулировал бы обращения по негативным последствиям применения ИИ и формировал практику их урегулирования. В некоторых регионах, по словам депутата, предпринимаются шаги в этом направлении: например, в Татарстане введена должность уполномоченного по вопросам ИИ, однако она больше ориентирована на развитие технологий, чем на защиту прав граждан.