В ГД просят создать институт уполномоченного по защите прав граждан в сфере ИИ

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву письмо с предложением создать институт уполномоченного по защите прав граждан при взаимодействии с технологиями искусственного интеллекта (ИИ). Документ есть в распоряжении ТАСС.
«Прошу вас рассмотреть возможность создания на федеральном уровне института уполномоченного по защите прав граждан при взаимодействии с ИИ. Предлагаемый институт мог бы обеспечивать прием и рассмотрение жалоб граждан и организаций на решения, принятые с использованием технологий искусственного интеллекта, а также системно анализировать случаи ошибок алгоритмов, распространения недостоверной информации, проявлений дискриминации и иных негативных последствий их применения», — написал Чернышов.
В задачи института, подчеркнул он, также предлагается включить участие в досудебном урегулировании споров, подготовку рекомендаций для органов власти и бизнеса по безопасному внедрению ИИ, а также формирование единых подходов к прозрачности и ответственности алгоритмических решений.
Чернышов отметил, что ИИ активно используется в государственных сервисах и бизнесе. По данным отраслевых исследований, более 70% крупных российских компаний применяют технологии ИИ хотя бы в одной функции, и число таких организаций ежегодно растет. Вместе с этим увеличиваются и риски: «речь идет о случаях ошибок алгоритмов, распространения недостоверной информации, дискриминационных решений, а также ситуациях, когда граждане и бизнес не имеют понятного механизма защиты своих прав».
Он добавил, что в России пока нет федерального института, который аккумулировал бы обращения по негативным последствиям применения ИИ и формировал практику их урегулирования. В некоторых регионах, по словам депутата, предпринимаются шаги в этом направлении: например, в Татарстане введена должность уполномоченного по вопросам ИИ, однако она больше ориентирована на развитие технологий, чем на защиту прав граждан.
По мнению Чернышова, создание федерального института позволит повысить доверие к цифровым технологиям, обеспечить баланс между развитием инноваций и защитой прав человека, а также сформировать современную и ответственную модель регулирования ИИ.