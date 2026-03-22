В Хабаровске из-за аварии отключили горячую воду в трёх районах

В Хабаровске произошла авария на тепломагистрали ТМ-32 в зоне ХТЭЦ-3, из-за чего без горячей воды и отопления остались потребители Железнодорожного, Кировского и Центрального районов. Об этом сообщили в администрации города.
Специалисты Хабаровских тепловых сетей ДГК уже работают на месте — 25 человек и 8 единиц техники приступили к ремонту повреждённого участка трубопровода. Энергетики обещают завершить аварийный ремонт в кратчайшие сроки и восстановить подачу теплоносителя до 17:00.
«Сформирован оперативный штаб на месте аварии. Ход востановительных работ держу на личном контроле», — прокомментировал мэр Сергей Кравчук.
Городские власти просят жителей отнестись к ситуации с пониманием. По всем вопросам можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по номерам 004, 42−47−43 или 42−47−44.