Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске из-за аварии отключили горячую воду в трёх районах

Энергетики обещают завершить аварийный ремонт в кратчайшие сроки.

В Хабаровске произошла авария на тепломагистрали ТМ-32 в зоне ХТЭЦ-3, из-за чего без горячей воды и отопления остались потребители Железнодорожного, Кировского и Центрального районов. Об этом сообщили в администрации города.

Специалисты Хабаровских тепловых сетей ДГК уже работают на месте — 25 человек и 8 единиц техники приступили к ремонту повреждённого участка трубопровода. Энергетики обещают завершить аварийный ремонт в кратчайшие сроки и восстановить подачу теплоносителя до 17:00.

«Сформирован оперативный штаб на месте аварии. Ход востановительных работ держу на личном контроле», — прокомментировал мэр Сергей Кравчук.

Городские власти просят жителей отнестись к ситуации с пониманием. По всем вопросам можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по номерам 004, 42−47−43 или 42−47−44.