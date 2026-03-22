В горных районах Красноярского края сохраняется лавинная опасность

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Согласно прогнозам синоптиков, в горных районах края сохраняется лавинная опасность.
Наибольшая вероятность схода лавин наблюдается на участках автодорог: 601−605 км автомобильной дороги Р-257 «Енисей» в Ермаковском районе и 26−28 км автодороги Р-01 в Курагинском районе.
Кроме того, специалисты рекомендуют соблюдать меры предосторожности в районе Норильска (горнолыжная база «Отдельная»; ущелье ручья Угольный — урочище «Красные камни»), а также в Норильских горах, на горе Шмидта, горе Хараелах, в ущелье реки Taлнах, горе Гудчиха.
Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».