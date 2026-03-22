Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В горных районах Красноярского края сохраняется лавинная опасность

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Согласно прогнозам синоптиков, в горных районах края сохраняется лавинная опасность.

Наибольшая вероятность схода лавин наблюдается на участках автодорог: 601−605 км автомобильной дороги Р-257 «Енисей» в Ермаковском районе и 26−28 км автодороги Р-01 в Курагинском районе.

Кроме того, специалисты рекомендуют соблюдать меры предосторожности в районе Норильска (горнолыжная база «Отдельная»; ущелье ручья Угольный — урочище «Красные камни»), а также в Норильских горах, на горе Шмидта, горе Хараелах, в ущелье реки Taлнах, горе Гудчиха.

Как отмечает пресс-служба краевого ГУ МЧС, с начала текущего зимнего сезона произошло 52 схода снежных масс общим объемом около 3500 куб. м.

