Онколог Черемушкин раскрыл, чем опасна поздняя беременность как у Лерчек

Поздняя беременность чревата большим количеством побочных эффектов, связанных со здоровьем, сообщил в беседе с aif.ru онколог Евгений Черемушкин.
Напомним, 26 февраля блогер Валерия Чекалина (Лерчек) родила ребенка от аргентинца Луиса Сквиччиарини. После родов ее госпитализировали, тогда же выяснилось, что у Лерчек рак желудка четвертой стадии с метастазами в легких.
У Валерии есть еще трое детей от бывшего мужа Артема Чекалина. Все они появились на свет благодаря процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Четвертого ребенка Лерчек родила в возрасте 33 лет.
Онколог Черемушкин, комментируя этот случай, отметил, что процедура ЭКО не может быть причиной появления опухоли, но может поспособствовать ее ускоренному росту.
«Во время поздних родов большинство проблем связаны с репродуктивной системой, отсюда появляется необходимость в проведении ЭКО и других вспомогательных мероприятий. К тому же, количество хронических заболеваний увеличивается с каждым годом. Поэтому, конечно, у женщин, рожающих поздно, масса всяких побочных эффектов, в том числе, обостряются старые болезни и ускоряется рост опухолей. То есть всему свое время», — пояснил врач.
Ранее онколог Черемушкин сообщил, что курс лечения Лерчек от рака желудка займет до полугода. Он отметил, что может потребоваться 10−12 курсов химиотерапии.