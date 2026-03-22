«Иванушки International» могут изменить название группы: названа причина

Российская группа «Иванушки International» должна изменить название, если хочет по-прежнему работать в России. Речь идёт о том, чтобы убрать англицизм. Причём коллектив может со временем вернуть прежний вид названия. Суть объяснил патентный поверенный, адвокат Владислав Рябов.
«В России есть зарегистрированный товарный знак “Иванушки” на русском языке. Слово International не включено в качестве элемента товарного знака. В этой связи нововведения, вступившие в силу с 1 марта 2026 года, действительно применяются к данной группе», — сказал эксперт РИА Новости.
По словам Рябова, если правообладатель зарегистрирует новый товарный знак, где будет присутствовать слово «International», он сможет использовать старое название группы.
Ранее председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин объяснил запрет на излишние англицизмы и надписи на иностранном языке в общественном пространстве городов, призвав соотечественников отказаться от использования иностранных слов без необходимости.
Депутат Гаврилов также перечислил случаи запрета англицизмов в законе о русском языке.
Как в регионах России заработал закон о русском языке — читайте здесь на KP.RU.