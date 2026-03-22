СМИ: Пассажиры British Airways 13 часов летели рядом с телом погибшей женщины

На борту дальнемагистрального рейса British Airways, следовавшего из Гонконга в Лондон, произошла трагедия. Пассажирка, женщина примерно 60 лет, скончалась в первый час полета, однако экипаж принял решение продолжить перелет, который занял более 13 часов. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщает The Sun.
Члены экипажа накрыли тело одеялом и перенесли в хвостовую часть самолета. Как позже выяснилось, это пространство подогревается, из-за чего спустя время пассажиры и бортпроводники стали ощущать неприятный запах.
После приземления в аэропорту Хитроу пассажиры еще 45 минут оставались на борту — полиция проводила необходимую проверку. По информации издания, смерть пассажира в полете не всегда становится основанием для экстренной посадки. Источник высоко оценил действия экипажа, отметив, что единого протокола в таких ситуациях не существует. Официальных жалоб от пассажиров не поступало, однако инцидент оказал серьезное психологическое воздействие на экипаж.
В январе сотрудники испанского аэропорта задержали 80-летнего мужчину, который пытался пронести на борт самолета тело мертвой супруги.