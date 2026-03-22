Названы сроки, когда в Хабаровске устранят аварию и вернут горячую воду

Повреждение оставило без горячей воды и отопления жителей Железнодорожного, Кировского и Центрального районов. Специалисты ДГК уже на месте — 25 человек и 8 единиц техники ускоренно работают над устранением порыва. Энергетики обещают закончить ремонт и восстановить подачу теплоносителя до 17:00. Мэр Сергей Кравчук держит ситуацию на личном контроле.