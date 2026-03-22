Названы сроки, когда в Хабаровске устранят аварию и вернут горячую воду

В Хабаровске прокуратура Железнодорожного района начала проверку по факту аварии на тепломагистрали ТМ-32, которая произошла утром в воскресенье, 22 марта. Надзорное ведомство устанавливает причины повреждения и контролирует сроки восстановления тепла, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
Повреждение оставило без горячей воды и отопления жителей Железнодорожного, Кировского и Центрального районов. Специалисты ДГК уже на месте — 25 человек и 8 единиц техники ускоренно работают над устранением порыва. Энергетики обещают закончить ремонт и восстановить подачу теплоносителя до 17:00. Мэр Сергей Кравчук держит ситуацию на личном контроле.
Прокуратура проверит, насколько своевременно коммунальщики отреагировали на аварию и были ли соблюдены все требования безопасности при эксплуатации сети. При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ход проверки и результаты устранения аварии поставлены на контроль надзорного ведомства. Жителям пострадавших районов рекомендуют обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по номерам 004, 42−47−43 или 42−47−44 при необходимости.