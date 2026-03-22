Волейболисты «Енисея» вышли в четвертьфинал чемпионата России

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Во втором матче квалификационного раунда чемпионата России Суперлига на домашней площадке «Енисей» одержал победу над командой «Газпром-Югра» (ХМАО-Югра) со счетом 3:0 (25:19, 29:27, 25:19).
Самым результативным игроком встречи в составе красноярской команды стал диагональный Виталий Фетцов, который набрал 13 очков, отмечает пресс-служба клуба.
Следующую игру красноярские волейболисты проведут в четвертьфинале против команды «Зенит» (Санкт-Петербург). Первая игра пройдет в гостях, а домашний матч состоится 28 марта.