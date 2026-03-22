Уголовное дело против создателей шоу о депутате Наливкине прекращено: их хотели приговорить к 14 годам колонии

Уголовное дело против режиссера и продюсера шоу «Наливкин» Андрея Клочкова и Семена Вавилова закрыто. Создатели картины могли получить по 14 лет колонии. Однако гособвинитель отозвал апелляционное представление на приговор. Авторы скетч-шоу о депутате останутся на свободе. Об этом свидетельствуют материалы Приморского краевого суда.