Уголовное дело против создателей шоу о депутате Наливкине прекращено: их хотели приговорить к 14 годам колонии

Авторы скетч-шоу о депутате Наливкине останутся на свободе вместо 14 лет колонии.

Источник: Комсомольская правда

Уголовное дело против режиссера и продюсера шоу «Наливкин» Андрея Клочкова и Семена Вавилова закрыто. Создатели картины могли получить по 14 лет колонии. Однако гособвинитель отозвал апелляционное представление на приговор. Авторы скетч-шоу о депутате останутся на свободе. Об этом свидетельствуют материалы Приморского краевого суда.

В силу вступил приговор суда первой инстанции. В декабре 2025 года авторы шоу были признаны виновными по статьям о хулиганстве и незаконном изготовлении/переделке/ремонте взрывчатых веществ.

Андрей Клочков и Семен Вавилов получили по 6 лет лишения свободы условно. Им также присудили штрафы в размере 150 тысяч рублей.

Режиссером и продюсером шоу стали два жителя Уссурийска. Ролик о вымышленном депутате, в котором он стреляет из гранатомета, сочли провокационным.