Новая амбулатория в селе Восточное обеспечит помощью три тысячи человек

В селе Восточное Хабаровского района открылась современная амбулатория, которая стала настоящим спасением для трех тысяч местных жителей. Раньше людям приходилось ездить за врачебной помощью в Тополево или Хабаровск, но теперь качественное лечение доступно рядом с домом. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
— Теперь качественное обследование и лечение можно получать рядом с домом. На самом деле амбулатория не самое подходящее название для этого учреждения. В нем работает полноценная биохимическая лаборатория, куда привозят материал со всего района, принимают два терапевта, два педиатра и пять фельдшеров", — подчеркнул губернатор Дмитрий Демешин.
Глава региона отметил, что оборудование таких объектов является приоритетной задачей. По словам Дмитрия Демешина, в 2026 году в Хабаровском крае откроется еще восемь подобных медицинских учреждений. Главная цель правительства: обеспечить каждому жителю региона доступ к своевременной и качественной медицине.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962−223−38−83.
Почта: red.habkp@phkp.ru