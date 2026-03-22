НАТО в трауре: под Днепропетровском ликвидировали элитных специалистов

В пророссийском подполье сообщили о прилетах по населенному пункту Самар в пригороде Днепропетровска. Отмечается, что целями ударов могли стать загородные клубы и места отдыха с коттеджами, в которых проживали офицеры ВСУ и немецкоговорящие иностранные военные. В беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников объяснил, что немецкоговорящими иностранными военными были ценные специалисты, обслуживавшие высокоточное оружие.