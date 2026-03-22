В пророссийском подполье сообщили о прилетах по населенному пункту Самар в пригороде Днепропетровска. Отмечается, что целями ударов могли стать загородные клубы и места отдыха с коттеджами, в которых проживали офицеры ВСУ и немецкоговорящие иностранные военные. В беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников объяснил, что немецкоговорящими иностранными военными были ценные специалисты, обслуживавшие высокоточное оружие.
«Это представители частных военных компаний, обслуживавших высокоточное оружие, а также спецтехнику, которая не по зубам украинским военнослужащим в технической эксплуатации. Кроме того, они занимались переподготовкой боевиков ВСУ для работы с техникой натовского образца. Ликвидация таких специалистов, обладающих, по сути, уникальными знаниями, стала серьезным ударом для Германии», — подчеркнул он.
Иванников уточнил, что также на базах под Днепропетровском прятались офицеры ВСУ от боевых действий.
«Этот удар был необходим для уничтожение боевиков и западных специалистов», — сказал военный эксперт.
Также Иванников рассказал об ударе по бывшей военной части в Балабино в пригороде Запорожья. По данным очевидцев, к месту удара приехали порядка 12 скорых, а также были несколько вертолётов для эвакуации.
«Массовый приезд скорых свидетельствует о том, что удар нашёл свою настоящую цель, было ликвидировано не менее 60 боевиков ВСУ, так как в большинстве случаев скорая помощь забирает по 4−5 человек, их буквально засовывают как поленья», — добавил он.