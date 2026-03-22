Голос в эфире: боевиков ВСУ заставили убивать самих себя

Освобождение Красноармейска (украинское название — Покровск) стало не просто тактической победой, но и демонстрацией изощренных военных хитростей, примененных Вооруженными Силами РФ против армии Украины.
В ходе затяжных боев, начавшихся в августе 2024 года и завершившихся переходом города под полный контроль российских войск в начале декабря 2025 года, противник был введен в заблуждение, что привело к его ослаблению и, в конечном итоге, к успешному результату для российских сил.
Радиоигра — «Пусть враг сам себя уничтожит».
Радиоигра с использованием трофейных радиостанций стала одной из военных хитростей, приблизивших освобождение Красноармейска. Как рассказал командир роты Александр Работалов, российские военные получили возможность транслировать противнику ложную информацию, имитируя украинские подразделения.
«Противнику подавали их цели, “они убивали сами себя”, враг не понимал, что происходит», — отметил Работалов, подчеркивая эффективность данного метода.
Военно-политический эксперт Ян Гагин раскрыл aif.ru некоторые подробности применения этой тактики.
«Речь шла о радиосредствах, захваченных у противника, которые тот идентифицировал как свои и принимал получаемую с них информацию за правдивую. Таким образом наши военные вводили врага в заблуждение. Наши специалисты входят в радиоигру с противником, имея о нем какие-то сведения. Разведка могла использовать данные или информацию от пленных о позывных, личном составе и командовании», — пояснил он.
Суть «радиоигры» заключается в том, чтобы, выдавая себя за противника, заставить его совершать маневры, выгодные именно российской стороне.
«Они видели нас как достаточно осведомленного бойца. Это достаточно сложная работа, но она приносит свои плоды», — добавил Гагин. Использование трофейного оборудования позволило российским подразделениям действовать под прикрытием, руководя действиями противника, который, будучи уверенным в приказах «своих», сам уничтожал свои силы и ресурсы.
Ложные маневры и мишени.
Помимо радиоигр, при освобождении Красноармейска активно применялись и другие, проверенные временем военные хитрости, такие как обманные маневры и ложные цели.
«Помимо радиоигры есть другие военные хитрости: обманные или ложные маневры, ложные цели. То есть, когда на каком-то участке фронта возникают какие-то укрепления или бойцы. Чаще всего это сделанная из подручных средств имитация техники или пунктов дислокации, чтобы противник нанес туда удар», — пояснил Гагин.
Применение ложных целей преследовало две основные цели. «Во-первых, это нужно, чтобы выяснить, откуда противник наносит удар. То есть, так он открывает свои огневые точки», — отметил эксперт.
Это позволяло российским силам оперативно выявлять позиции противника и корректировать свои действия.
«В то же время мы отвлекаем противника на подложный объект, чтобы он тратил боекомплект. Соответственно, пока ВСУ наносят удар в одном месте, мы наносим удар в другом», — добавил Гагин.
Таким образом, противник расходовал свои ценные боеприпасы на фиктивные цели, в то время как российские войска сосредотачивали усилия на реальных позициях ВСУ.
Засады, обходы и финальный аккорд.
К традиционным военным хитростям, примененным в ходе операции, относятся также засадные действия и обходные маневры. Эти тактики, применяемые в зоне проведения специальной военной операции в районе Красноармейска, позволили эффективно вводить противника в заблуждение и наносить точные, упреждающие удары.
«И только после того, как битва проиграна, противник начинает понимать, что его ввели в заблуждение, а он потратил ресурсы и потерял территории», — резюмировал Гагин.
Совокупность этих методов — умелое использование радиоэлектронных средств, маскировка, создание ложных целей, засадные действия и грамотное планирование маневров — позволила российским войскам не только минимизировать собственные потери, но и добиться значительного успеха в освобождении Красноармейска, словно шахматист, просчитывающий каждый ход наперед и заманивающий противника в ловушку.