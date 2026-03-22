Священник Сеньчуков сказал, как часто нужно посещать могилы умерших

Иеромонах Феодорит отметил, что за умерших родственников нужно всегда молиться.

Источник: Аргументы и факты

Иеромонах Феодорит (Сергей Сеньчуков) в беседе с aif.ru рассказал, как часто нужно посещать могилы умерших родственников и знакомых.

Священнослужитель отметил, что не стоит зацикливаться на скорби по близкому человеку после 40 дней с момента похорон.

«Посещать могилы и скорбеть можно сколько угодно, но после 40 дня стоит не зацикливаться на своей скорби», — пояснил Феодорит.

Традиционно священники рекомендуют посещать могилу умершего родственника около десяти раз за год, в том числе в дни рождения и смерти человека, в установленные Родительские субботы.

При этом психологи призывают не посещать могилы близких слишком часто, поскольку это может негативно влиять на состояние человека, возвращая его к неприятным воспоминаниям.

Ранее священник Сеньчуков сказал, что делать, если снятся умершие люди.