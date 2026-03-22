Сотрудники Госавтоинспекции провели со школьниками и студентами профилактические беседы и занятия по ПДД

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В рамках «Декады дорожной безопасности детей» перед началом школьных каникул на специальных классных часах сотрудники Госавтоинспекции учили детей, как избежать опасности, находясь на проезжей части и вблизи нее.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В рамках «Декады дорожной безопасности детей» перед началом школьных каникул на специальных классных часах сотрудники Госавтоинспекции учили детей, как избежать опасности, находясь на проезжей части и вблизи нее.

Самым маленьким школьникам инспекторы разъясняли дорожную азбуку с помощью мультфильмов о правилах дорожного движения с участием хорошо знакомых им героев сказок и красочных слайдов об основных нормах поведения на улице.

С ребятами постарше полицейские провели познавательные викторины, где нужно было правильно назвать дорожные знаки, ответить на вопросы и решить задачи по правилам дорожного движения.

Студентам средних профессиональных образовательных организаций сотрудники Госавтоинспекции разъяснили ответственность за нарушения ПДД при управлении транспортными средствами, отмечает пресс-служба Госавтоинспекции МУ МВД России «Красноярское».