Сотрудники Госавтоинспекции провели со школьниками и студентами профилактические беседы и занятия по ПДД

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В рамках «Декады дорожной безопасности детей» перед началом школьных каникул на специальных классных часах сотрудники Госавтоинспекции учили детей, как избежать опасности, находясь на проезжей части и вблизи нее.
Самым маленьким школьникам инспекторы разъясняли дорожную азбуку с помощью мультфильмов о правилах дорожного движения с участием хорошо знакомых им героев сказок и красочных слайдов об основных нормах поведения на улице.
С ребятами постарше полицейские провели познавательные викторины, где нужно было правильно назвать дорожные знаки, ответить на вопросы и решить задачи по правилам дорожного движения.
Студентам средних профессиональных образовательных организаций сотрудники Госавтоинспекции разъяснили ответственность за нарушения ПДД при управлении транспортными средствами, отмечает пресс-служба Госавтоинспекции МУ МВД России «Красноярское».