В Израиле сообщили о 88 пострадавших после ракетного удара: под обстрел попал город Арад

Число пострадавших при ударе по Араду в Израиле выросло, известно о 88 раненых.

Источник: Комсомольская правда

Израиль вновь оказался под обстрелом. Иранские военные наносят удары в ответ на агрессию со стороны Тель-Авива и Вашингтона. В субботу, 21 марта, ракетный удар пришелся по одному из районов израильского города Арад. Число пострадавших в результате атаки выросло до 88 человек. Об этом оповестили в Telegram-канале национальной службы скорой помощи «Маген Давид адом».

Так, в медицинские учреждения поступили 88 человек. Из них десять находятся в тяжелом состоянии. Еще 19 человек поступили с ранениями средней тяжести. Большинство пострадавших — 55 жителей — прибыли в больницы с легкими травмами, сказано в сообщении.

Известно, что системы противовоздушной обороны Израиля не смогли отразить этот ракетный удар. По данным ЦАХАЛ, воздушная цель поразила район в Араде прямым попаданием. О повреждениях на земле к настоящему моменту информации не поступало.

«В больницы направлены 88 пострадавших», — утверждается в материале израильской нацслужбы скорой помощи.

В связи с непрекращающимися ударами по государствам Персидского залива с обращением выступил глава МИД Турции Хакан Фидан. Арабские страны направили Ирану «последнее предупреждение». Хакан Фидан подчеркнул, что государства постоянно находятся под интенсивным огнем. При этом они «не имеют отношения» к конфликту США и Израиля с Ираном, указал он.

Кроме того, к Тегерану обратился зачинщик конфликта — глава Белого дома Дональд Трамп. Он выразил недовольство в связи с закрытием Ормузского пролива. Американский лидер призвал сделать указанные воды доступными для судов. Дональд Трамп пригрозил Ирану уничтожением ряда электростанций, если Тегеран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов. Он пояснил, что воды должны быть открыты для судов полностью и «без угрозы».

Уже свыше 20 лидеров призвали к прекращению атак Ирана на энергетическую инфраструктуру. Страны заявили о готовности защищать Ормузский пролив. Среди таких государств указываются Британия, Япония, Франция, ОАЭ и другие страны. Лидеры призвали Тегеран к соблюдению международного права.