Более 300 вопросов задали красноярцы мэру на открытых встречах

Глава Красноярска Сергей Верещагин за последний месяц провел открытые встречи с жителями Октябрьского, Ленинского, Советского и Свердловского районов. В них приняли участие почти 800 красноярцев, которые озвучили 373 вопроса. Сергей Верещагин пояснил, что для обработки обращений требуется время, поэтому он собирает ответственные службы для детального изучения каждого вопроса. Мэр уточнил, что часть проблем удалось решить оперативно, часть будет устранена в сезон благоустройства, а самые затратные запланированы на перспективу. Глава Красноярска отметил, что серию встреч с горожанами он намеревается продолжить в конце марта. В планах — общение с жителями Железнодорожного, Кировского и Центрального районов.