В аэропорту Жуковский сняли временные ограничения на полёты

«Аэропорт Жуковский (Раменское) — сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — указано в сообщении.
В ведомстве добавили, что временные ограничительные меры принимали в целях обеспечения безопасности полётов гражданских самолётов.
Напомним, обслуживание рейсов по согласованию с соответствующими органами вводили в воздушной гавани рано утром 22 марта. Перед этим мэр Сергей Собянин сообщал о ликвидации украиснкого беспилотника, который летел на Москву.
