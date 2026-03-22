В аэропорту Жуковский сняли временные ограничения на полёты

Московский аэропорт Жуковский вернулся к штатному расписанию после временных ограничения на приём и отправку самолётов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Источник: Life.ru

«Аэропорт Жуковский (Раменское) — сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — указано в сообщении.

В ведомстве добавили, что временные ограничительные меры принимали в целях обеспечения безопасности полётов гражданских самолётов.

Напомним, обслуживание рейсов по согласованию с соответствующими органами вводили в воздушной гавани рано утром 22 марта. Перед этим мэр Сергей Собянин сообщал о ликвидации украиснкого беспилотника, который летел на Москву.

